Сетевое издание|18+|Понедельник|14 июн 2021|18:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Полезное

«Не скажет, что ему плохо»: брат Кузьмина рассказал о состоянии больного артиста

Печать

66-летний музыкант Владимир Кузьмин находится в больнице. Он болеет ковидом.

Брат Владимира Кузьмина рассказал о состоянии музыканта. По словам Александра, сейчас артист с тридцати процентным поражением легких находится в Центре Министерства обороны для больных коронавирусной инфекцией. "Брат не скажет, что ему плохо и будет утверждать, что все в порядке", – отметил родственник певца.

В семье считают, что Кузьмина заразила его супруга Екатерина, которая постоянно рядом с ним. Якобы она больная ездила с музыкантом на гастроли. Жену артиста могли заразить студенты, которым она преподает мастер-классы.

Александр желает своему брату скорейшего выздоровления, ведь того ждут поклонники. Брат музыканта уверен, что все будет хорошо.

Напомним, ранее о своем пребывании в больнице рассказывал сам Владимир. Он сказал, что чувствует себя нормально. В медучреждении хорошие условия, отмечал артист. Он попросил народ беречь себя, поскольку в Москве, согласно статистике, количество зараженных вновь стремительно увеличивается.

Кстати, Владимир Кузьмин попал в больницу вместе с певцом Александром Буйновым. 71-летний артист также рассказывал о своем состоянии. Он перестал носить маску незадолго до того, как заразился коронавирусом.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте