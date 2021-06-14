Сетевое издание|18+|Понедельник|14 июн 2021|12:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |

Полезное

Названа реальная средняя зарплата россиян

Печать

Специалисты Росстата подсчитали средние зарплаты россиян. Результаты оказались значительно ниже номинальных.

Так, в 2020 году средний доход в России составил 32 422 рубля в месяц. После вычета налога — и того меньше: 13% налог снижает сумму, которую среднестатистический работник получает на руки, до 28 207 рублей. Это никак не соответствует озвученным ранее 50 тысячам рублей, которые якобы в среднем получают работающие россияне.

Такие результаты Росстат смог получить благодаря использованию новой методики подсчета: специалисты выяснили размер не средней, а уже медианной зарплаты российских граждан. Отличие в том, что при вычислении средней зарплаты сумма доходов работников делится на их количество. В итоге из-за сильной разницы в зарплатах работников одного и того же предприятия, результат сильно отличается от настоящих доходов большей части сотрудников.

Медианная зарплата, свою очередь, высчитывается как средний доход, при котором 50% сотрудников получает больше, а остальная половина — меньше. Таким образом медианная зарплата наиболее близка к реальным доходам работников.

Кроме того, в статистику, наконец, были включены зарплаты работников не только средних и крупных предприятий, но и сотрудников малых компаний и людей, работающих на индивидуальных предпринимателей. Раньше статистики не учитывали их доходы, что ставило под сомнения корректность расчетов. Также теперь Росстат берет дополнительные данные из ФНС и Пенсионного фонда, что тоже повлияло на результат.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Опять врут. Математики хреновы.

Гость||

Да заминусуйте, наконец, зарплаты олигархов, депутатов и прочих губернаторов и силовиков.

Гость||

А мож не 50 на 50, а 10 на 90 %%? Не честнее будет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте