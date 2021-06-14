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Елену Сафонову сразила загадочная болезнь

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Сперва Елена Сафонова диагностировали пневмонию, после коронавирус, но сейчас врачи исключили эти заболевания.

Поступила в клинику Елена Сафонова с вирусным воспалением легких, из-за чего было принято решение отправить актрису в коронавирусное отделение и взять тест на инфекцию, Результаты оказались отрицательными, что удивило специалистов. Кроме того, в организме Елены есть антитела.

После Сафонова была переведена в другое отделение. Врачи пристально наблюдают за состояние Елены, а также пытаются найти причину пневмонии.

Экс-супруг Елены Сафоновой Виталий Юшков несколько лет назад мигрировал в Израиль, чтобы продолжить профессиональную карьеру. Жизнь в солнечной стране не задалась: Виталию не хватает финансовых средств, он ведет скромный быт на государственные пособия. Елена отметила, что сейчас Юшков больше похож на бездомного. Экс-возлюбленные познакомились на съемках картины "Семья Зацепиных". Вскоре пара официально зарегистрировала отношения и шесть лет жила в мире и согласии.

Напомним, что Елена Сафонова – уроженка Санкт-Петербурга. После школы девушка поступила во ВГИК, а спустя два года забрала из вуза документы и переуступила в ленинградских институт театра, музыки и кинематографии. Молодая Сафонова служила в театре и часто появлялась на экранах. Особую популярность ей принесли кинокартины "С чего начинается Родина", "Атлантида", "Москва никогда не спит".

Источник — dni.ru
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