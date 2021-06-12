Юлия Барановская похвалилась новорожденным

12.06.2021 | 08:12

Юлия Барановская воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. Звезда никогда не скрывала, что была бы не против родить еще.

Однако артистка не спешит обзаводиться еще наследниками. Телеведущая мечтает сначала встретить правильного мужчину, выйти замуж и уже потом думать о детях. Личную жизнь звезда тщательно скрывает. Например, лишь недавно стало известно, что два года Юлия Барановская была несвободна, но, увы, отношения не сложились.

По словам ведущей шоу "Мужское-женское", последние дни она предается ностальгии и пересматривает старые фотографии. В личном блоге артистка опубликовала снимок новорожденного и предложила подписчикам угадать, кто на фото. "Яна? Артем? Арсений? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – уточнила она у поклонников.

Пользователи Сети почти единогласно решили, что на снимке запечатлен младший сын Юлии Барановской Арсений. По словам подписчиков, мальчика легко узнать по лучезарной улыбке. Правда, некоторые решили, что на фото все-таки Яна. Пока что правильный ответ телеведущая не озвучила.

"Какой милый", "Младший", "Арсений", "Мой любимый малыш", "Яна", "Да какая разница кто. вкусное, сладкое, родное и это счастье", "Арсюша хотя на Яну похож", "Даже можно было и не спрашивать! Эти глаза, этот позитив", – написали в комментариях.