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В России снова действует программа выдачи бесплатного жилья

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Не многие знают, но в России все еще можно получить от государства бесплатную квартиру, как во времена СССР. Правда встать в очередь может лишь определенная категория граждан.

По словам президента Фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, попасть в очередь могут лишь малоимущие слои населения. Программа действует с 2005 года.

«Кто относится к малоимущим — определяют власти каждого региона, исходя из размера регионального прожиточного минимума. При этом учитывается не только денежный доход, но и подлежащее налогообложению имущество членов семьи (например, автомобили, дачи, яхты и пр.)», — цитирует эксперта «Российская газета».

Для получения квартиры должны быть соблюдены несколько условий. Одно из основных - на каждого члена семьи должна приходиться жилплощадь меньше учетной нормы. Только тогда человек имеет право оказаться в очереди.

Причем важно соблюдение еще одного правила. Доход и размер жилплощади не должны быть выше предела не только при постановке в очередь, но и когда придет время получать жилье.

Ставит в очередь желающих граждан сотрудники муниципалитета. Если вскроется факт, что человек намеренно ухудшал свои условия, то в следующий раз его поставят в очередь не раньше, чем через пять лет, сообщает URA.RU.

Источник — ura.news
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