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Ротару лишила Пугачеву роли в кино

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София Ротару ловко заняла место, на которое претендовала Алла Пугачева. Примадонна лишилась масштабной роли в кино.

72-летняя Алла Пугачева перенесла так много поразительных взлетов и падений, что о ее жизни не перестают говорить изо дня в день. Артист Ивар Калныньш поделился с изданием "7 Дней" историей о том, как София Ротару забрала у Примадонны главную роль в фильме "Душа" (1981). По словам актера, исполнительница хита "Айсберг" повздорила с человеком, перечеркнувшим ее участие в кинокартине.

Музыкальная мелодрама "Душа" повествует нелегкой судьбе эстрадной певицы. Изначально главной актрисой фильма должна была стать Алла Пугачева, добившаяся колоссальной популярности во всем Советском Союзе. Однако все изменил конфликт своенравной артистки с режиссером Александром Стефановичем.

Ивар Калныньш помнит решительные слова постановщика, кардинально преобразившие восприятие картины. "Не будет Пугачевой, будет Ротару", — объявил режиссер после ссоры с Примадонной.

Ивар Калныньш был изумлен Софией Ротару, так как звезда проявляла на съемочной площадке удивительные свойства личности: при желании певица становилась совершенно неузнаваемой. Когда украинская артистка хотела выглядеть неприметной, то проявляла хитрость и смекалку. По словам актера, заменившая Аллу Пугачеву знаменитость забирала волосы в пучок, чтобы не притягивать заинтересованные взгляды поклонников и посторонних зевак.

Источник — dni.ru
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