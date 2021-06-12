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Регионы России ждут погодные аномалии

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Об опасности россиян предупредили в Гидрометцентре.

В последние недели в Поволжье участились ливневые дожди с грозами, местами с градом. Они вызывают затопление улиц в городах, где существует проблема с ливневой канализацией. По прогнозам синоптиков, нехарактерная для региона погода сохранится.

На минувшей неделе в Пензенской области было зафиксировано аномальное явление - смерч. Его заметили в северной части региона, вблизи дороги в Мордовию.

В последний раз такое наблюдали в июне 2015-го. Тогда стихия бушевала в Мокшанском и Иссинском районах, а в сентябре 2015 года воронку увидели в небе над Пензой.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшее время в регионах Центрального Черноземья и республиках Северного Кавказа ожидаются град и грозы, Иркутскую и Тюменские области накроют заморозки, а в Красноярском крае возможен опасный подъем уровня рек.

«Какие будут опасные явления: в Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 м/с. Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 м/с», — цитирует эксперта ТАСС.

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