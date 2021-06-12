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Раскрывшая тайну мужа Варум рассказала о слезах Агутина

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В конце мая Анжелике Варум исполнилось 52 года, а на днях звезда призналась в зависимости.

По словам артистки, люди все в той или иной степени зависимы. "Я, например, зависима от семьи и от работы", – заявила супруга Леонида Агутина. При этом певица уверена, что ее привязанность к близким людям можно сравнить разве что с любовью к еде или любому другому удовольствию.

Анжелика Варум считает, что семейную жизнь на самом-то деле с трудом можно назвать зависимостью. Скорее, это партнерское соглашение, в котором у каждого прописаны свои обязанности.

Например, мужчина зарабатывает деньги, в том числе и для того, чтобы обеспечить себе комфортный тыл и уют. Бонусом к этому добавляется любовь, взаимное уважение, общие интересы и примерно одинаковый уровень интеллекта. Правда, по мнению Анжелики Варум, пазл может идеально сойтись только в том случае, если у обоих есть заинтересованность в этом вопросе.

Артистка рассказала, что, несмотря на более чем 20-летние отношения, она не перестает восхищаться Леонидом Агутиным. По ее словам, ее поражает сентиментальность и талант. Как оказалось, музыкант может легко заплакать во время просмотра фильма, спектакля, прослушивания музыки. Как отметила звезда, раньше муж от нее это тщательно скрывал.

Напомним, несколько лет назад появились слухи о том, что Леонид Агутин неверен Анжелике Варум. Артиста застукали во время поцелуя с незнакомкой. Позднее пара призналась, что им было непросто пережить этот момент в отношениях.

Источник — dni.ru
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