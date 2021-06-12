Любящая поесть и выпить Слава рассказала, что ей не дает упасть на самое дно

12.06.2021 | 09:22

Певица Слава стала новой героиней "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской.

Генетики провели исследование, которое выявило, что у звезды снижено количество рецепторов дофамина – гормона, который отвечает за удовольствие и мотивацию. Именно из-за этого у знаменитости есть предрасположенность к алкоголю, так как спиртное дарит мгновенный выброс положительных эмоций.

Впрочем, Слава никогда не скрывала, что любит хорошо выпить и закусить. На вопрос Лолиты Милявской о пороках она честно ответила, что обожает жить и веселиться. "Это, наверное, чревоугодие", – предположила звезда.

Артистка в эфире "ДНК-шоу" отметила, что считает себя авантюристкой. По словам певицы, раньше она могла после вечеринки с друзьями с одним паспортом улететь в другую страну. От падения на самое дно Славу спасла ответственность перед семьей и родными.

"Я бы сейчас тусила и пропивала все, что нажито непосильным трудом", – заявила гостья программы. "Я тебя за это люблю, потому что ты не корчишь из себя девственницу", – парировала Лолита Милявская.