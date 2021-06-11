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«Старый дуб»: как поделили многомиллионное имущество Петросяна и Степаненко

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Почти три года Евгений Петросян и Елена Степаненко не могли поделить все то, что нажили в браке.

Знаменитые супруги состояли в законном браке около 30 лет. За столь долгий срок артисты нажили многое и поделить все имущество оказалось делом непростым. Изначально Елена Степаненко хотела получить большую часть нажитого, однако суд решил поделить имущество поровну, но и здесь возникли сложности.

Экс-супруги долго не могли определиться с тем, кто и что именно должен получить. Накануне состоялось заключительное заседание суда по делу юмористов, которое длилось несколько часов – столько времени понадобилось, чтобы распределить весь список ценностей, который на бумаге занял около тысячи листов.

Самым дорогостоящим предметом спора экс-супругов стала столичная квартира площадью 516 метров квадратных. Изначально юморист хотел сделать из нее музей, но его бывшая жена уже давно оккупировала недвижимость и долгое время даже не пускала на порог оценщиков, что только тормозило судебный процесс.

Но делить пришлось не только недвижимость. Среди небольших, но очень забавных лотов оказалась картина "Старый дуб" – Степаненко настаивала, чтобы это произведение отправилось ее бывшему мужу, но суд решил иначе. Вдобавок юмористка получила такие литературные произведения, как "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность" – об этом сообщил "StarHit".

Источник — dni.ru
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Гость||

Кому эти упыри интересны вместе с их дебильным юмором ?

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