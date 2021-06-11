Семьи с детьми получат новую льготу

11.06.2021 | 13:45

Соответствующее постановление от 9 июня 2021 года №875 уже подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Правительство РФ направит дополнительные средства на субсидирование льготных тарифов для путешествий семей с детьми на поездах.

Согласно документу, скидки будут действовать для поездок в вагонах купе в поездах дальнего следования всех категорий.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что приобрести подобные билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет. Действие программы распространяется как на самостоятельные поездки, так и на организованные туры.

Из бюджета на субсидирование проекта будет выделено в 2021 году более 1,3 млрд руб. Все это делается для поддержки внутреннего туризма. Новый льготный тариф будет рассчитан как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Ограничений по маршрутам нет – билет можно будет купить в любом направлении.