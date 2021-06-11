Полезное

Семьи с детьми получат новую льготу

Печать

Соответствующее постановление от 9 июня 2021 года №875 уже подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Правительство РФ направит дополнительные средства на субсидирование льготных тарифов для путешествий семей с детьми на поездах.

Согласно документу, скидки будут действовать для поездок в вагонах купе в поездах дальнего следования всех категорий.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что приобрести подобные билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет. Действие программы распространяется как на самостоятельные поездки, так и на организованные туры.

Из бюджета на субсидирование проекта будет выделено в 2021 году более 1,3 млрд руб. Все это делается для поддержки внутреннего туризма. Новый льготный тариф будет рассчитан как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Ограничений по маршрутам нет – билет можно будет купить в любом направлении.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте