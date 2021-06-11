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Новые капсульные вагоны в поездах дальнего следования произвели фурор

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«Трансмашхолдинг» и РЖД в рамках проведения Российского туристического форума «Путешествуй!» показали публике очередной макет концепта капсульного пассажирского вагона для поездов дальнего следования, сообщает ТАСС.

Уже более двух лет ведется его разработка, при которой учитываются пожелания профессионалов и обычных россиян.

Нынешний концепт рассчитан на 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода.

Индивидуальные ячейки можно будет отделить от салона шторкой, плохо пропускающей свет и приглушающей звуки. Кроме того, у каждого пассажира будет индивидуальный столик, розетки, подсветка, а также места для ручной клади и одежды.

По уверению разработчиков, каждое спальное место будет на 15 см длиннее традиционного, что уже вызвало бурную реакцию в соцсетях. Россияне по достоинству оценили именно это нововведение.

Помимо прочего, в вагоне будут установлены вендинговые автоматы и душ для пассажиров.

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Гость||

Были же планы отказаться от плацкарта. Теперь понятно каким способом, - шторкой. Которые через год будут убиты вандалами.

Гость||

Засрут и разломают, как всегда.

Гость||

Гость писал(a):

Засрут и разломают, как всегда.
Тама камеры... Счёт выставят...

Гость||

Места только для ручной клади? А багаж куда?

Имя: Гость
Комментарий:

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