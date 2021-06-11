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Без суда: полиции разрешат читать любую переписку граждан

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На рассмотрении в правительстве находится новый законопроект. После принятия документа, тайна личной переписки перестанет быть тайной, а силовые структуры получат доступ к сообщениям и разговорам граждан без решения суда.

Согласно тексту документа, у полиции других структур, может появиться неограниченный доступ к аккаунтам граждан в социальных сетях и мессенджерах, а также к серверным и облачным хранилищам, сообщает news.mail.ru.

"На сегодня российские спецслужбы уже имеют полномочия на получение доступа к переписке в соцсетях либо иным данным гаджетов россиян, однако, в силу действующего законодательства, делаться это должно только с разрешения суда либо в исключительных случаях с последующим уведомлением. И тогда в зависимости от получения одобрения или отказа полученные данные либо могут быть использованы в качестве доказательств, либо нет", — указывает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — "Очевидно, что оперативники были бы совсем не прочь обойти процедуру похода в суд за разрешением".

В настоящий момент, согласно действующему закону № 114-ФЗ, правоохранители могут проводить "снятие информации с технических каналов связи" и "получение компьютерной информации", но только при обосновании необходимости и через процедуру различных согласований, что существенно увеличивает время разыскных мероприятий.

Инициатива Министерства цифрового развития по расширению полномочий сотрудников МВД позволит закрепить в законе "О связи" возможность проведения силовыми структурами нового вида оперативно-разыскного мероприятия — "исследование компьютерной информации". Под этим действием полицейские понимают доступ к голосовой информации, текстовым сообщениям, прочим изображениям, видео или иным сообщениям пользователей, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.

В этом случае удастся обойти ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, — заметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Интернет-провайдеры и прочие владельцы физических и облачных серверов будут обязаны предоставить интересующую оперативных сотрудников информацию на основании просто вынесенного ими же постановления, а это позволит правоохранителям иметь неограниченные возможности по изучению всей информации, хранящейся на серверах, включая и переписку в соцсетях, чатах, мессенджерах и т. д.

Источник — news.mail.ru
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Гость||

Да в полиции одни жулики работают. Рузляевцы, Касимкинцы и пр. Как таким людям можно доверять переписку граждан? Однозначно используют для личного обогащения!

Гость||

Главное ,засекретить доходы силовиков,чиновников и остальной едресни.А с быдлом можно делать все что угодно,лишь бы Путин был жив-здоров.

Имя: Гость
Комментарий:

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