Бесплатный бензин и семена: пенсионерам предложены новые льготы

11.06.2021 | 14:00

В летний период многие пенсионеры устремляются на дачные участки. Для некоторых из них в стране действуют сезонные льготы.

Например, в некоторых субъектах РФ действуют программы, по которым пенсионеры-дачники могут получить бесплатные семена. В этот список входят наиболее популярные: огурцы, помидоры, капуста, морковь, свёкла.

Но до приусадебных участков еще нужно добраться. Кроме льготного проезда, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на компенсации за топливо. Такие программы есть в Москве, Новосибирской, Пензенской и ряде других областей, сообщает news.mail.ru.

На региональном уровне действует множество программ по предоставлению пенсионерам бесплатного бензина. Правда, тут есть свои ограничения.

Компенсация за топливо обычно положена не всем пенсионерам, а определённым категориям льготников. Например, обладающим определёнными наградами. Причём получить её могут не только сами пожилые люди, но и их законные представители, например дети или внуки.

В ряде случаев можно претендовать на ежемесячную денежную компенсацию расходов на топливо, исходя из расчёта оплаты 100 литров высокооктанового бензина.