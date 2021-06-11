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Бесплатный бензин и семена: пенсионерам предложены новые льготы

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В летний период многие пенсионеры устремляются на дачные участки. Для некоторых из них в стране действуют сезонные льготы.

Например, в некоторых субъектах РФ действуют программы, по которым пенсионеры-дачники могут получить бесплатные семена. В этот список входят наиболее популярные: огурцы, помидоры, капуста, морковь, свёкла.

Но до приусадебных участков еще нужно добраться. Кроме льготного проезда, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на компенсации за топливо. Такие программы есть в Москве, Новосибирской, Пензенской и ряде других областей, сообщает news.mail.ru.

На региональном уровне действует множество программ по предоставлению пенсионерам бесплатного бензина. Правда, тут есть свои ограничения.

Компенсация за топливо обычно положена не всем пенсионерам, а определённым категориям льготников. Например, обладающим определёнными наградами. Причём получить её могут не только сами пожилые люди, но и их законные представители, например дети или внуки.

В ряде случаев можно претендовать на ежемесячную денежную компенсацию расходов на топливо, исходя из расчёта оплаты 100 литров высокооктанового бензина.

Источник — news.mail.ru
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Гость||

Автоматически или представителям Соц служб и ПФР иголки под ногти пихать?

Гость||

И каким это образом. Никаких льгот не получаем. Где узнать про льготы?

Гость||

И каким категориям?... Почему не дописываете?

Гость||

Гость писал(a):

И каким это образом. Никаких льгот не получаем. Где узнать про льготы?
медальки есть? нет медалек - ходи пешком

Гость||

Пару пакетиков огурчик ов по цене семь руб за шт выдадут . За ними надо будет съездить ещё в соцзащиту. Милосердие.

Имя: Гость
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