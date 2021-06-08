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Вышедший в свет Зайцев ужаснул поклонников своим видом

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Каждое появление Вячеслава Зайцева в свете вызывает споры. На этот раз не обошлось без скандала.

Поклонники беспокоятся, зачем тяжелобольного прославленного кутюрье Вячеслава Зайцева таскают по светским мероприятиям. Ведь страдающий неизлечимой болезнью Паркинсона человек должен находиться в покое.

На этот раз Зайцева привезли в музей "Собрание" на презентацию его книги "Провидение". 83-летний кутюрье ужаснул народ своим видом. Он вышел в свет в очень плохом состоянии — еле передвигался и говорил. Стоит отметить, что Зайцев уже много лет страдает от неизлечимого недуга, и лучше ему не становится.

Гости презентации помогали ему спуститься по лестнице и сесть на диван. Директор компании Keune Наталья Антипова предложила ему вместе с ней прочитать стихотворение, но ничего не вышло.

"Книга, которую мы сегодня представляем — это не книга о великом дизайнере, а о художнике, освещенном Богом и светом…" – сказала Антипова.

В списке гостей мероприятия были многие известные личности, среди которых Валентин Юдашкин и Игорь Гуляев. Друзья кутюрье отметили, что недавний скандал с тем, что Дом моды Вячеслава Зайцева распродают по частям, просто возмутителен. Гуляев отметил, что этими вопросами должен заниматься не творческий человек, к тому же больной, а другие люди, которые, по всей видимости, в этом не заинтересованы.

Источник — dni.ru
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