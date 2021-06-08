Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова экстренно госпитализировали

08.06.2021 | 14:00

В Сети появилась тревожная новость. Дмитрий Борисов попал в больницу.

Несколько дней 35-летний журналист ощущал недомогание. Он пытался самостоятельно противостоять недугу, но легче ему не становилось. У знаменитости был обнаружен коронавирус.

Так, в связи с тем, что состояние не улучшалось, врачи приняли решение о госпитализации пациента. Все дело в наличии хронических заболеваний у ведущего. Медики посчитали неразумным оставить его дома и теперь тщательно наблюдают за состоянием звезды.

Обычно Дмитрий Борисов активно ведет свой популярный блог в "Инстаграме". Однако пока он перестал выходить на связь. Последнюю "историю" журналист опубликовал накануне вечером. Поклонники обеспокоены состоянием кумира. Однако свое самочувствие ведущий пока никак не прокомментировал.

Напомним, не так давно звезду заподозрили в романе с Юлией Барановской. Пару несколько раз видели вместе, а трогательные фотографии лишь породили новые слухи о романтических отношениях. Ведущая "Модного приговора" утверждает, что они с коллегой находятся в теплых отношениях, но это всего лишь дружба.