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Ведищева рассказала о подлом поступке Варлей

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Десятого июня Аиде Ведищевой исполнится 80 лет. В 39 лет, выпустив любимые всеми песни, звучащие из каждого утюга, она покинула страну.

Невероятно количество хитов артистки до сих пор поют и взрослые, и дети. "Лесной олень", "Песенка о медведях", "Колыбельная медведицы" и многие другие композиции, которые были с нами все эти годы, изначально исполняла именно Аида Семеновна. До сих пор она живет в США и очень счастлива, потому что научилась ценить жизнь.

26 лет назад у Аиды Ведищевой обнаружили онкологию. Долгое время она боролась за свою жизнь и смогла победить недуг. Певица полагает, что, раз все произошло так, значит она еще не завершила свою миссию на земле. Всю жизнь артистка встречалась с самыми интересными и завидными мужчинами. Четвертый брак стал самым удачным и крепким для нее.

Артистка вспомнила и о своей коллеге по "Кавказкой пленнице" Наталье Варлей. Сейчас ее высказывания кажутся певице не совсем искренними. Все дело в том, что артистка якобы однажды не совсем корректно поступила. Тогда они должны были вместе поздравлять Александра Зацепина с юбилеем.

Аида Ведищева специально прибыла на место событий, чтобы спеть для композитора. Однако она обнаружила, что Наталья Варлей не только опередила ее, но и начала исполнять ее композиции одна. Возмущению артистки не было предела. Зацепин догадался, что произошло, вывел ее за руку на сцену и прилюдно отметил, что она поет лучше. Аида Семеновна подчеркнула, что это был позор, а Варлей – акробатка, а не исполнительница. "Зачем она лезет в мое дело?" – возмутилась звезда.

Источник — dni.ru
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