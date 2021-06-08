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«Проклятие Иванушек»: неадекватное поведение Григорьева-Апполонова встревожило публику

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После последнего выступления группы "Иванушки International" поклонники стали всерьез беспокоиться за здоровье Андрея Григорьева-Апполонова.

В это трудно поверить, но знаменитому рыжему Иванушке 50 лет – он является бессменный участником музыкального коллектива, который существует уже 26 лет. В течение всего этого времени группа "Иванушки International" востребована у публики и до сих пор продолжает давать концерты, однако ее солисты теперь все чаще дают поводы для беспокойства.

Недавно в Сети появилось видео с последнего выступления группы. Зрители, присутствующие на концерте, запечатлели неадекватное поведение Григорьева-Апполонова.

Мужчина демонстрировал какие-то очень странные танцы. Несколько раз солист убегал со сцены и даже забывал слова легендарного хита "Тополиный пух". Во время припева, который всегда очень ждут слушатели, рыжий Иванушка неразборчиво произносил какие-то другие слова.

Такое поведение музыканта навело публику на мысль, что тот появился на концерте подшофе. Поклонники вспомнили о словах продюсера группы Игоря Матвиенко, который когда-то рассказывал о пагубном пристрастии Григорьева-Апполонова к алкоголю – об этом сообщил портал Woman.ru.

В связи с этим в Сети появились слухи о проклятии "Иванушек". Однако другие фанаты все еще надеются, что артист просто от души веселился на сцене и алкоголь здесь ни при чем.

Источник — dni.ru
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