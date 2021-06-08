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Оставил свою дочь: информация о тайном ребенке Табакова подтвердилась

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Как удалось выяснить журналистам, Павел Табаков стал отцом.

Ребенка артисту родила коллега Софья Синицына. Слухи об их романе появились около четырех лет назад, однако пара не афишировала отношения. В августе 2020-го девушка родила дочь. Малышку назвали Мией.

Удивительно, что о рождении наследницы у 25-летнего Павла Табакова стало известно только сейчас. В инстаграм-аккаунте Софьи Синицыной несколько раз появлялись фотографии младенца, однако никто не связывал ребенка с Табаковым. Актера уже несколько раз видели в компании других девушек. Например, недавно стало известно, что артист встречается с пиарщицей Ксенией Ермоленко.

В беседе с журналистами актер не стал отрицать, что действительно стал отцом. Как оказалось, ребенка он оставил на попечение матери – молодой папа отметил, что с дочерью не живет.

По слухам, Мию не так давно крестили. На таинстве в небольшой церкви в центре Москвы присутствовали только самые близкие: Марина Зудина, младшая дочь Олега Табакова Мария, а также молодые родители – Павел Табаков и Софья Синицына.

Напомним, ранее Марина Зудина призналась, что личная жизнь наследника ее не сильно волнует. Как оказалось, актриса успела перезнакомиться с огромным количеством возлюбленных сына, поэтому потеряла к ним всякий интерес. Вдову Олега Табакова больше беспокоят публичные заявления Павла о смерти. Например, не так давно молодой человек признался, что у него "на судьбе написано" погибнуть под колесами авто.

Источник — dni.ru
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