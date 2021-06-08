«Необходимо вернуть деньги»: Путин может устранить несправедливость с пенсиями

08.06.2021 | 08:52

К главе государства обратился председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков. Владимир Путин является последней инстанцией, которая может устранить несправедливость.

Президента попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим гражданам. Этот вопрос уже давно волнует сотни тысяч россиян, у которых, по их мнению, просто забрали деньги.

Михаил Шмаков направил в адрес Владимира Путина письмо. По мнению председателя ФНПР, депутаты неоднократно предлагали законопроекты, касающиеся выплат пенсий работающим пенсионерам, но ни один из документов не был одобрен правительством.

Шмаков считает, что сейчас самое время «устранить допущенную несправедливость», это определенно поможет в борьбе с бедностью в стране, сообщает URA.RU.

«Необходимо вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — указано в письме, опубликованном на сайте ФНПР.

Только по предварительным оценкам, из-за отмены индексации выплат власти задолжали гражданам около 1,4 триллиона рублей, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.