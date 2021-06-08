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«Необходимо вернуть деньги»: Путин может устранить несправедливость с пенсиями

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К главе государства обратился председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков. Владимир Путин является последней инстанцией, которая может устранить несправедливость.

Президента попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим гражданам. Этот вопрос уже давно волнует сотни тысяч россиян, у которых, по их мнению, просто забрали деньги.

Михаил Шмаков направил в адрес Владимира Путина письмо. По мнению председателя ФНПР, депутаты неоднократно предлагали законопроекты, касающиеся выплат пенсий работающим пенсионерам, но ни один из документов не был одобрен правительством.

Шмаков считает, что сейчас самое время «устранить допущенную несправедливость», это определенно поможет в борьбе с бедностью в стране, сообщает URA.RU.

«Необходимо вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — указано в письме, опубликованном на сайте ФНПР.

Только по предварительным оценкам, из-за отмены индексации выплат власти задолжали гражданам около 1,4 триллиона рублей, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Источник — ura.news
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Гость||

И чё?

Гость||

Поквакали и тишина...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Необходимо вернуть недоплаченные суммы
Это уже зашквар.

Гость||

Если по незнанию, не написал нужную бумажку, а спустя пару лет узнал о том что можно было получить льготу или выплату, государство не компенсирует упущенные суммы, хотя по логике, всё должно идти автоматом с года начисления льгот.

Гость||

Да,ПИШИте письма.....

Гость||

Может решить.... а что же не решает? Слов нет..... пенсии маленькие, ничтожно маленькие!!!!!! Совести у правительства нет.... старики на выживании...

Гость||

Самые большие мойшенники сидят в правительстве, все остальные им в подмётки не годятся.

Гость||

Вы же голосовали за новую Конституцию, где прописана индексация пенсий и не оговорено, что только для неработающих, так это продолжается нарушение этой обновленной Конституции?

Гость||

Гость писал(a):

Вы же голосовали
Вы с какой планеты? Голосуй не голосуй, а капиталы надо приумножать!

Гость||

"Необходимо вернуть все деньги". Не деньги, а индексацию и причем здесь Путин, если его не слушает Силуанов?

Имя: Гость
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