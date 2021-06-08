Кабмин изменил правила предоставления субсидий на пособия для детей от 3 до 7 лет

08.06.2021 | 08:20

Поздно вечером, 7 июня, стало известно, что правительство РФ внесло изменения в правила предоставления субсидий регионам России для выплат пособий на детей от трех до семи лет.

Согласно постановлению, которое было размещено на официальном интернет-портале правовой информации, утвержден ряд предлагаемых ранее поправок.

"Правительство РФ постановляет: утвердить изменения к государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением правительства от 15 апреля 2014 года", - сказано в тексте документа, который цитирует ТАСС.

Журналистам издания удалось связаться с пресс-службой Министерства труда и социального развития. В ведомстве уточнили, что изменения будут применяться при формировании бюджета на предстоящий трехлетний период.

"Порядок расчета субсидий предусматривает, что в 2022-2024 годах средства субъектам Российской Федерации для выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет будут выделяться исходя из размера пособия в 50, 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка", - уточнили в пресс-службе.

Согласно прежнему законодательству, выплата не превышала 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь же ее размер будет зависеть от доходов семьи.

"Для оформления выплаты одному из родителей необходимо подать заявление на всех детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Это можно сделать онлайн - через федеральный или региональный портал госуслуг или лично - через отделение соцзащиты или МФЦ. Выплата устанавливается сразу на 12 месяцев или до достижения ребенком возраста восьми лет. Если семья обратилась в течение шести месяцев с момента достижения трехлетнего возраста, то пособие начисляется с трех лет. Если позже - с даты обращения", - сообщили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, чтобы выплаты получали действительно нуждающиеся семьи, теперь при определении уровня доходов будут учитывать движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов.