Исчезнувшая наследница Толкалиной пустилась во все тяжкие

08.06.2021 | 07:22

Несколько недель назад поклонники Марии Михалковой-Кончаловской забили тревогу.

Наследница Любови Толкалиной пропала с радаров. Позже модель связалась с подписчиками, рассказав, почему перестала выходить в Сеть. Как оказалось, девушка сдавала сессию. По словам Марии Кончаловской, из-за подготовки к экзаменам и зачетам у нее не осталось времени на ведение инстаграм-аккаунта.

Наконец, накануне своего 20-летия девушка распрощалась с долгами по учебе и смогла себе позволить от души повеселиться. В день рождения она отправилась по клубам Северной столицы вместе с друзьями. В личном блоге Мария Кончаловская призналась, что ушла из заведения в четыре утра – модель всю ночь танцевала.

Ранее художница призналась, что очень ждет лета. Правда, девушка не собирается на каникулы, так как для нее лучший отдых – смена деятельности. Наследница Егора Кончаловского заявила, что планирует заняться новыми проектами. Красавица пробует свои силы в качестве модели и мечтает построить карьеру в этой области, также она получает художественное образование.

В прошлом году Мария вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Никита Кузьмин. Пара познакомилась случайно. Как-то раз 16-летняя Кончаловская возвращалась домой и промокла под дождем, молодой человек предложил свою рубашку в обмен на ее номер телефона.