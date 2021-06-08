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69-летняя мать Веры Брежневой своей фигурой готова дать фору молодым девушкам

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Матери Веры Брежневой Тамаре Галушке исполнилось 69 лет. Дочь трогательно поздравила ее.

Мать российской певицы Веры Брежневой Тамара Галушка отмечает 8 июня день рождения. Женщине исполнилось 69 лет. В честь такого события певица опубликовала в своем "Инстаграм" трогательный пост, посвященный маме. На фото мать Веры Брежневой предстала в белоснежной рубашке из натуральной ткани оверсайз и просторных фисташковых брюках.

Вера Брежнева назвала мать лучшей бабушкой, подругой и помощницей. А поклонники пожелали ей крепкого здоровья и долгие лета. Многие отметили, что Тамара Галушка прекрасно выглядит для своего возраста.

"Теперь понятно, откуда у вас такая фигура"; "Мамочка просто загляденье!" – написали фолловеры.

Напомним, что Вера Брежнева — не единственная дочь Тамары и Виктора Галушек. Старшая дочь Галина родилась у них в 1977 году, двойняшки Анастасия и Виктория в 1984 году. Вика около десяти лет была женой Александра Цекало и родила ему троих детей.

Вера Брежнева была замужем два раза. В 2006 году бывшая солистка группы "ВИА Гра" вышла за украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Пара распалась. В октябре 2015-го певица тайно вышла за Константина Меладзе. Также у Брежневой есть старшая дочь Соня от Виталия Войченко, с которым звезда встречалась в начале 2000-х.

Источник — dni.ru
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