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Уборщица и посудомойка: стали известны подробности начала карьеры Веры Брежневой

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Журналисты составили список звезд, путь которых был весьма нелегким. В топе списка оказалась Вера Брежнева.

Будущая популярная певица, солистка золотого состава группы "ВИА Гра" родилась в самой простой семье. У ее родителей не было денег, а потому главным для юной наследницы было помогать им. В какой-то момент она устроилась работать в кинотеатр. Там будущая знаменитость трудилась уборщицей.

На этом нелегкий путь артистки не завершился. Позднее она была вынуждена устроиться посудомойкой в местное кафе. После учебы Вера Брежнева приходила туда, а заработанные средства отдавала маме и папе. Жизнь артистки перевернул переезд в столицу. Тогда она отправилась на кастинг в группу, и ее ждал успех. Сейчас звезда, как и мечтала, обеспечивает свою семью, которая теперь может ни в чем себе не отказывать.

Валерий Меладзе также относится к исполнителям, которые, как говорится, сделали себя сами. В юности исполнитель работал мастером телефонных линий и изучал основы кораблестроения. Однако все годы талант рвался наружу, однажды именно это и заметил продюсер.

В списке значится и Сергей Шнуров, которому до "Ленинграда" пришлось поработать и грузчиком, и сторожем, и кузнецом. Ситуация Елены Летучей сильно отличается от всех других. До того, как стать популярной ведущей, она долгое время была финансистом в РЖД. Однако профессия не приносила ей радости, поэтому она решилась все изменить и поступила в школу телевидения.

Источник — dni.ru
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