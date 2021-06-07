«Станиславский перевернулся»: Бузову пригласили актрисой во МХАТ

07.06.2021 | 08:09

Ольга Бузова получила роль на главной театральной сцене страны.

Поющая ведущая Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТа. Вокалистка, телевизионная карьера которой началась в рамках реалити-шоу "Дом-2", получила роль в спектакле "Чудесный грузин". Премьера постановки, в которой Ольга будет, по ее словам, играть и петь запланирована на 11 и 12 июня. Знаменитость уже вовсю репетирует.

В личном микроблоге Бузова призналась, что с ранних лет мечтала стать актрисой. Певица вспомнила, как 20 лет назад пришла к маме и сообщила, что будет поступать в театральный вуз. Тогда ее стремление к творчеству не встретило понимания. Родительница запретила Ольге даже думать об актерской стезе. По настоянию родственников Бузова поступила в СПбГУ на геофак. Ольга подчеркнула, что в итоге окончила университет с красным дипломом.

"И вот что я вам скажу – мечты сбываются. Просто нужно четче формулировать свои желания (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась знаменитость. По словам Ольги, в ее творческой биографии есть много постановок и антреприз, а теперь к ним добавится серьезная работа во МХАТе.

Друзья из шоу-бизнеса поддержали Ольгу. Например, вокалистка Лолита Милявская и продюсер Яна Рудковская искренне порадовались за поющую телеведущую. Подписчики между тем новость о Бузовой на главной сцене страны встретили прохладно. Народ был шокирован. По мнению пользователей Сети, создатель знаменитой актерской системы Константин Сергеевич Станиславский в гробу перевернулся от подобных вестей. Ольгу назвали проходимкой, занявшей чужое место.

"Когда везде и всюду, то получается ноль. Кидание из крайности в крайность, в результате пустая игра, что смотреть не хочется", "А студенты которые заканчивают театральные вузы сидят без работы... Оля ты же певица", "МХАТ опустился? Станиславский перевернулся.....", "Ты уже и в театр добралась. Куда смотрят великие актеры?! Зачем пускают на сцены проходимцев? Каждый должен заниматься своим делом. Врач – лечить, учитель – учить, строитель– строить!!!" – распекают Ольгу Бузову интернет-обитатели.