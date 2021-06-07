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Стало известно, на кого Лазарев променял Малиновского

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В последнее время экс-солист группы "Smash!!" Сергей Лазарев был не разлей вода со своим коллегой Алексом Малиновским. Но все изменилось.

Певец и торговец криптовалютой Алекс Малиновский бурно отмечал Новый год на Бали вместе со своим приятелем Сергеем Лазаревым. Ради такой поездки бывший участник "Евровидения" даже бросил в Москве двоих своих детей. Потом парочка отправилась на горнолыжный курорт в Сочи, потом они полетели в Мексику, потом в Анапу.

Лазарев принимал участие в вечеринках криптовалютного проекта Малиновского. И каждый их шаг сопровождался красочными публикациями в соцсетях. Певцы даже завели совместный блог о путешествиях под названием "неунывающие децибелы". Конечно, все это не могло не порождать определенных слухов.

Однако в последнее время ситуация изменилась. Артисты как будто избегают друг друга. Во время недавней поездки Сергея Лазарева и Алекса Малиновского в Роттердам, где проходил международный песенный конкурс "Евровидение", между ними пробежала кошка.

Пользователи форума Baginya.org считают, что коллеги не поделили что-то, а может просто расстались. Малиновский удалил в своем аккаунте все публикации с Лазаревым. Также он удалил все "Сторис" из Роттердама.

У Сергея Лазарева в "Инстаграм" тоже исчезли лайки и комментарии Алекса Малиновского.

В анонимном чате пишут, что у Лазарева уже год любовь с Катей Ковалевой, даже с Бали к ней летал на Мальдивы. "Она продюсер передач на ТВ", – указывают пользователи Сети.

"Шурка резко заткнулся и перестал строчить сторис с «Евровидения», как из пулемета, капая от счастья слюной и благодаря свою секту за возможность находиться в Роттердаме", – пришли к выводу фанаты.

Катя Ковалева – давняя подружка Алекса Малиновского и участница его криптовалютного проекта. Теперь она активно демонстрирует свою дружбу с Сергеем Лазаревым. Возможно, парни просто не поделили девушку.

Источник — dni.ru
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