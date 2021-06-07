Сын Михаила Круга спустя 19 лет получил семейную реликвию

07.06.2021 | 11:44

26 мая 2002 года у Ирины и Михаила Круг родился сын Александр. Сегодня это уже 19-летний красавец, который начинает музыкальную карьеру. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним и его знаменитой мамой за кулисами юбилейной церемонии "Шансон года", на которой семья Круг стала лауреатами.

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит в собственном доме. После его гибели друг семьи – автор и исполнитель Владимир Бочаров, сотрудничавший ранее с Михаилом, предложил Ирине исполнить несколько песен, написанных в память о Михаиле. Так появился ее первый альбом "Первая осень разлуки". Хотя сам Михаил Круг, как говорят, не хотел, чтобы она начинала эстрадную карьеру.

"Тогда, 19 лет назад, мне это было очень нужно, – пояснила Ирина. – Мне было очень тяжело, у меня было трое детей, поэтому запела я случайно". А сегодня на сцену выходит уже и сын звезды Александр. Причем всегда с ним талисман – дорогие отцовские наручные часы.

"Эти часы я в свое время подарила Леониду Телешову (российский шансонье, поэт, композитор, автор-исполнитель – Прим. ред.), – пояснила Ирина. – А недавно на программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" он передал эти часы Саше – они у него лежали очень много лет".

Александр решил связать свой жизненный путь с искусством – он признался, что сейчас переводится из Щукинского училища в ГИТИС. куда и хотел поступать изначально. При этом парень уже начал зарабатывать небольшие гонорары на концертах – хочет быть самостоятельным. Хотя мама и предлагала помогать ему, лишь бы только получил образование. "Правда, почти все уходит на такси, потому что машины и прав у меня пока нет", – признался сын Круга.