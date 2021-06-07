Россиян предупредили о возможной потере пенсии с 1 августа

Часть россиян может лишиться ежемесячных выплат. Речь идет о тех, кто получает социальную пенсию по потере кормильца.
По словам юриста Богдана Леськив, до 1 августа граждане в обязательном порядке должны предоставить в Пенсионный фонд РФ справки об отсутствии трудоустройства.
В случае, если в ПФР не окажется необходимых документов, то ведомство в праве приостановить начисление выплат.
«Согласно действующему законодательству, на пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислен в законе, но при условии, что у них нет другого источника дохода», — сообщил юрист изданию Life.
По словам Леськив, право требования ПФР таких документов установлено законом 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Если гражданин хочет, чтобы ему продолжали начислять положенные пенсионные выплаты по потере кормильца, то ему необходимо подать заявление в ПФР и приложить к нему справки, подтверждающие основания для получения этих выплат.
Интересно... А трудовой стаж при этом в трудовую пишут? Это значит ты можешь получать выплату по потере кормильца, стаж не идет, да еще ты и работать не можешь??? Афигеть