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Показали страсть: Дима Билан вышел в свет с новой дамой

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"Ночной хулиган" появился на премии канала "МУЗ ТВ" в сопровождении эффектной женщины. Дима Билан предстал на публике во всей красе.

Номинанты на премию "МУЗ ТВ" отличились креативностью, когда решали, как будут выглядеть на церемонии. Публика увидела Ольгу Бузову в золотой клетке в образе птицы Феникса, а Филипп Киркоров и Давид Манукян вышли в свет с толпой оголенных мужчин. Более скромно на мероприятии выглядел Дима Билан, который пригласил на торжество Екатерину Давыдову — модель из клипа на песню "Она моя".

Неудивительно, что за время съемок видео к музыкальной композиции певец сблизился с женщиной. Во время совместной работы Дима Билан и Екатерина Давыдова показывали настоящую страсть, демонстрируя на камеру ласки в откровенных сценах. На премии "МУЗ ТВ" артист и его спутница общались в дружеской манере.

Дима Билан удачно нарядился для визита на торжественную церемонию. Певец выбрал темно-желтый костюм оригинального кроя и солнцезащитные очки. Екатерина Давыдова тоже блеснула роскошным внешним видом. Очаровательная брюнетка вышла в свет в ярко-оранжевом платье с глубоким декольте.

На премии "МУЗ ТВ" Дима Билан победил как "Артист 25-летия". А в номинации "Лучший исполнитель" он уступил Александру Ревве, который поет под псевдонимом Артур Пирожков.

Источник — dni.ru
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