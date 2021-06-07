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Не ставший звездой артист обвинил в своих неудачах любовь Пугачевой к Киркорову

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Музыкант Игорь Наджиев считает, что спад его популярности связан с влиянием Аллы Пугачевой.

Еще в начале 90-х годов прошлого века Игорь Наджиев подавал большие надежды. Певец демонстрировал российской публике настоящий талант и уверенно шел к всенародной славе, но затем что-то пошло не так. Недавно Наджиев стал гостем проекта ФАН «Давай поговорим» и рассказал, что на течение его карьеры оказала определенное влияние сама Алла Пугачева.

Певец попытался откровенно ответить на вопрос о том, почему его почти не знает современный российский зритель. Он считает, что лучше всего спросить об этом тех людей, которые находятся на Олимпе нашего шоу-бизнеса, в частности – Примадонну. Как-то до Наджиева дошли сведения о том, что Пугачева видела на российской эстраде лишь одного короля – своего экс-супруга Филиппа Киркорова. После этого артист поверил, что Алла Борисовна частично приложила руку к закату его карьеры. Однако сам он считает, что зрителей и слушателей хватит на всех, поэтому не стоило бояться ими делиться.

Сейчас творчество Наджиева неожиданно стало популярно за границей. Один из старых хитов музыканта вдруг стали крутить на европейских и американских радиостанциях. При этом в России сегодня мало кто вспоминает о звезде 90-х.

Артист отметил, что считает Примадонну также причастной к закату карьеры своей коллеги – Валентины Легкоступовой. После недавней кончины артистки Наджиев стал говорить об этих фактах в различных интервью, за что получил много критики.

Источник — dni.ru
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