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Бородатую Ваенгу требуют наказать за оскорбление чувств верующих

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Выступление Елены Ваенги на телевидении привлекло много внимания.

44-летняя вокалистка Елена Ваенга оказалась в эпицентре скандала. Выступление знаменитости на шоу Первого канала стало резонансным и получило негативный отклик. Дело в том, что певица вышла на сцену, переодевшись в монаха. Ваенга примерила рясу, накладные усы и бороду, чтобы исполнить композицию "Золотые купола" Михаила Круга.

Некоторые верующие номер Ваенги приняли в штыки. В Сети Елену предложили судить за оскорбление религиозных чувств и наказать по всей строгости.

Московская патриархия Русской православной церкви оперативно отреагировала на случившееся. От лица объединения выступил зампред синодального отдела Вахтанг Кипшидзе. По словам представителя, РПЦ не одобряет появление Ваенги в рясе. Патриархия расценивает номер как попытку использовать образ священнослужителя для привлечения внимания. Кипшидзе добавил, что в прошлом женщин с бородой показывали потехи ради на ярмарках, теперь их демонстрируют на телеэкранах.

Отметим, сама Елена Ваенга ничего предосудительного в появлении в рясе не видит. По мнению артистки, ее задумку поняли неправильно. Знаменитость благодарит поклонников, которые поддержали ее идею, оценили ее.

Между тем недоброжелатели сравнивают Елену Ваенгу с искусственной растительностью на лице с Кончитой Вурст – австрийским певцом, который в 2014 году победил на конкурсе "Евровидение". Образом "женщины с бородой" вокалист пытался привлечь внимание к проблемам ксенофобии.

Источник — dni.ru
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Гость||

Правильно. Не дело это, баба с бородой. А точно Ваенга баба?

Гость||

Проплачена. Сама бы до этого не додумалась, раньше так не пела.

Гость||

Что же не возмущаются, когда по сцене полуголые тетки в трусах бегают или мужики, разодетые как петухи? Такой образ не оскорбляют чувств представителей РПЦ? Лишь бы не в рясе, а так хоть с фиговым листком.

Гость||

Гость писал(a):

Что же не возмущаются, когда по сцене полуголые тетки в трусах бегают или мужики, разодетые как петухи?
Да только РПЦ и возмущается, остальные смотрят и наслаждаются. Да и на улице ходят полуголые, в чем попало и облизываются друг на друга, все молчат.

Имя: Гость
Комментарий:

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