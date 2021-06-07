Бородатую Ваенгу требуют наказать за оскорбление чувств верующих

07.06.2021 | 06:58

Выступление Елены Ваенги на телевидении привлекло много внимания.

44-летняя вокалистка Елена Ваенга оказалась в эпицентре скандала. Выступление знаменитости на шоу Первого канала стало резонансным и получило негативный отклик. Дело в том, что певица вышла на сцену, переодевшись в монаха. Ваенга примерила рясу, накладные усы и бороду, чтобы исполнить композицию "Золотые купола" Михаила Круга.

Некоторые верующие номер Ваенги приняли в штыки. В Сети Елену предложили судить за оскорбление религиозных чувств и наказать по всей строгости.

Московская патриархия Русской православной церкви оперативно отреагировала на случившееся. От лица объединения выступил зампред синодального отдела Вахтанг Кипшидзе. По словам представителя, РПЦ не одобряет появление Ваенги в рясе. Патриархия расценивает номер как попытку использовать образ священнослужителя для привлечения внимания. Кипшидзе добавил, что в прошлом женщин с бородой показывали потехи ради на ярмарках, теперь их демонстрируют на телеэкранах.

Отметим, сама Елена Ваенга ничего предосудительного в появлении в рясе не видит. По мнению артистки, ее задумку поняли неправильно. Знаменитость благодарит поклонников, которые поддержали ее идею, оценили ее.

Между тем недоброжелатели сравнивают Елену Ваенгу с искусственной растительностью на лице с Кончитой Вурст – австрийским певцом, который в 2014 году победил на конкурсе "Евровидение". Образом "женщины с бородой" вокалист пытался привлечь внимание к проблемам ксенофобии.