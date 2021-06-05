Полезное

В ужасном состоянии: семейные проблемы сводят Веронику Кастро в могилу

Печать

Звезда сериалов "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в свежем интервью сообщил брат актрисы, продюсер Хосе Кастро.

68-летняя знаменитость исчезла с экранов из-за серьезных проблем с позвоночником. Хосе хотел бы снимать Веронику в своих проектах, но на данном этапе она не может работать, так как находится в ужасном состоянии.

По словам Кастро, боли в спине у его сестры начались еще в 2004 году после опасных съемок со слоном. Артистка сидела верхом, когда животное, испугавшись, начало кружиться. Вероника приложила много усилий, чтобы не рухнуть вниз, заработав в итоге серьезный недуг.

Кроме того, звезда сериала "Богатые тоже плачут" не смогла смириться со смертью матери, доньи Сокорро. Горе отразилось на здоровье Вероники не лучшим образом. У Кастро периодически воспаляются суставы, есть проблемы с желчным пузырем.

Отношения с сыном Кристианом актриса наладить также не сумела. Отпрыск время от времени треплет нервы знаменитости. Звезда мыльных опер, несмотря на букет болезней, не теряет присутствия духа. Вероника Кастро много времени уделяет внучке Рафаэле. Родственники надеются, что звезда "Дикой Розы" скоро вернется к работе.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте