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В ПФР заявили о переносе выплаты пенсий в июне

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Пенсионерам придется быть внимательными. Грядущий День России изменит сроки выплат в некоторых регионах страны.

Жители части субъектов РФ получат июньскую пенсию раньше положенного. Это связано с тем, что в некоторых регионах почта и банки не будут работать в праздничные и выходные дни — 12, 13 и 14 июня.

«В каждом регионе свои особенности досрочной выплаты пенсий, поскольку учитывается график работы местных почтовых отделений и банков», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда РФ.

Между ПФР и банками существует соглашение, которое позволяет выплачивать пенсию досрочно, до наступления праздничных дней.

Документ регламентирует отношения между кредитными организациями и Пенсионным фондом РФ.

Банки ежемесячно получают средства от ПФР с учетом грядущих праздничных дней. Например, за период с 5 по 12 число деньги пришли еще 4 июня. На выплаты, которые граждане получают с 13 по 19 число, деньги придут 11 июня.

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