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Шепелев стирает воспоминания о Фриске ради новой семьи

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Накануне стало известно о том, что Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске.

Предметом спора стала квартира покойной певицы. Одной третью апартаментов недалеко от центра Москвы владеет не сам артист, а его сын Платон, рожденный в союзе с певицей. Как официальный опекун Дмитрий Шепелев может распоряжаться собственностью мальчика до наступления его совершеннолетия.

После смерти артистки от рака апартаменты должны были уйти в счет долгов перед "Русфондом", который собирал деньги на лечение. Чтобы оставить квартиру в собственности, Владимир Фриске, отец Жанны, продал дом и машину. Он мечтает, чтобы апартаменты впоследствии достались Платону.

Судя по всему, у Дмитрий Шепелева другие планы. Ранее он уведомил семью покойной супруги о том, что намерен продать долю сына. Скорее всего, деньги от продажи собственности ребенка пойдут на обустройство нового дома, который он недавно приобрел для своей новой семьи. Напомним, весной у телеведущего и его спутницы Екатерины Тулуповой родился общий ребенок.

В Сети недоумевают: неужели Дмитрий Шепелев готов продать память о матери своего сына ради новой жены? Поклонники Жанны Фриске считают, что телеведущий никогда ее и не любил. Стоит отметить, что некоторые друзья певицы рассказывают об отношениях артиста и уже больной звезды страшные вещи. Якобы мужчина унижал сильно располневшую Фриске и тяготился ее проблемами. Впрочем, доподлинно об этом ничего не известно.

Источник — dni.ru
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