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Россиянам разъяснили, как они будут отдыхать на следующие майские праздники

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Страну снова ждут продолжительные каникулы, но с небольшой паузой. Общее количество выходных составит восемь дней.

О предстоящих выходных в мае 2022 года рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 Мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — приводит слова Котякова телеканал «Россия-24».

В Министерстве труда и социального развития РФ посчитали, что отдых с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая будет оптимальным.

В этом году по распоряжению Владимира Путина страна отдыхала сразу 10 дней, с 1 по 10 мая. А в некоторых регионах России, где православные отмечают Радоницу, день поминовения усопших или родительский день, выходным было объявлено и 11 мая.

Ранее стало известно, как страна будет отдыхать на Новый год.

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