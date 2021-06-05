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Российский министр назвал детей синонимом бедности

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Большую часть бедных россиян составляют семьи с детьми. Об этом неутешительном выводе заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минтруда сообщил, что наличие детей является главным признаком бедности в стране.

"На сегодняшний день из числа бедных 82 процентра - это семьи с детьми. К сожалению, это именно так", - цитирует Антона Костякова телеканал "Царьград".

Министр труда и социальной защиты России напомнил, что власти РФ стараются улучшить жизнь граждан страны. Они предпринимают различные меры поддержки семей с детьми.

В частности, семьям с детьми от трёх до семи лет выплачиваются денежные пособия. Кроме того, семьи, в которых воспитываются школьники, получат по 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты в августе 2021 года.

Источник — tsargrad.tv
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