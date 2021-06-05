«Парад извращенцев»: престижную музыкальную премию превратили в шоу фриков

05.06.2021 | 08:19

В Москве состоялась 18-я национальная премия в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2021. Во дворец "Мегаспорт" съехались самые яркие звезды шоу-бизнеса.

На красной дорожке музыкальной премии собрались такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Ревва, Тимати, Моргенштерн, Дмитрий Нагиев, Клава Кока, Сергей Лазарев и многие другие хитмейкеры нашей страны.

Пожалуй, самый эпатажный образ на премии продемонстрировал 19-летний блогер и поп-исполнитель Даня Милохин. Артист появился в наряде, состоящем из двух частей. Одна сторона музыканта представляет собой строгий мужской костюм, другая – женское мини-платье цвета фуксии.

Не преминул эпатировать публику и 23-летний рэпер Моргенштерн. Он появился на премии в обрезанном костюме. Музыкант продемонстрировал зрителям голый торс с татуировками, прикрытый лишь куском рубашки и пиджака. Артист сидел в инвалидной коляске.

Филипп Киркоров прибыл на шоу в компании бывшего возлюбленного Ольги Бузовой - Давы. На премию они приехали вместе с десятью полуголыми и накаченными мужчинами, чем вызвал неоднозначную реакцию публики.

"Просто парад извращенцев каких-то", - описал происходящее один из интернет-пользователей.