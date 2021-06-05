Экс-супруга Грачевского заявила о больших переменах в своей жизни

05.06.2021 | 06:24

Бывшая супруга режиссера Бориса Грачевского Анна рассказала о важном событии в ее жизни. Женщина принимает поздравления.

Анна Грачевская стала второй супругой знаменитого режиссера. В браке они прожили четыре года, за которые Анна успела подарить Борису Грачевскому дочь. Анна родилась и выросла на Украине, и долгие годы, которые она прожила в России, у нее не было гражданства.

Анна рассказала в своем "Инстаграм", что спустя почти двадцать лет жизни в России она получила паспорт гражданки РФ. В честь такого важного события 34-летняя Анна даже процитировала великого классика.

"Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Российской Федерации!" – поведала Анна микроблоге.

Ранее сообщалось, что убитая горем вдова создателя "Ералаша" Екатерина Белоцерковская, которая осталась после смерти мужа с маленьким ребенком на руках, решила вести "Инстаграм" супруга в память о нем. Многие посчитали ее поступок странным.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений от коронавируса. У режиссера остались наследники от разных браков: Максим, Ксения и Василиса, а также недавно родившийся сын Филипп. После смерти режиссера его бывшая жена и вдова развязали войну за права на "Ералаш".