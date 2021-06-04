Полезное

В России решили сократить срок обучения из-за избыточных требований

Печать

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил с громким заявлением. На Петербургском международном экономическом форуме он заявил, что следует снизить срок обучения в колледжах и техникумах.

Вопрос о сокращении сроков обучения в учреждениях среднего профессионального образования до 2—2,5 года обсуждался уже давно, но теперь в Минпросвещении России практически выработали единую позицию, пишет URA.RU.

«Мы хотим сократить время обучения в учреждениях среднего профессионального образования до двух—двух с половиной лет. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем», — сообщил Кравцов.

В настоящий момент, бывшие девятиклассники обучаются в колледжах и техникумах четыре года. Министр просвещения считает, что за этот срок сильно меняется технологическая база и знания выпускников устаревают.

Ранее в ведомстве уже ранее анонсировали сокращение сроков учебы по некоторым профессиям. В ведомстве полагают, что к будущим специалистам в учреждениях образования предъявляют избыточные требования.

А в конце мая стало известно, что Министерство просвещения утвердило новый порядок организации образо­вательной деятельности, который многие пользователи Сети назвали концом российского образования.

Источник — ura.news
0
0
0
0
 
Гость||

Отлично с точки зрения государства. Меньше затраты, и человек раньше приступает к работе, т.е. раньше станет пополнять казну налогами.

Гость||

Опять дебилы оптимизаторы вредят. Четыре года оставить, это норм время, чтобы получить качественное образов за 10-11 классы и профессию, хорош вредить, как всегда

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте