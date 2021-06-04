В России решили сократить срок обучения из-за избыточных требований

04.06.2021 | 07:59

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил с громким заявлением. На Петербургском международном экономическом форуме он заявил, что следует снизить срок обучения в колледжах и техникумах.

Вопрос о сокращении сроков обучения в учреждениях среднего профессионального образования до 2—2,5 года обсуждался уже давно, но теперь в Минпросвещении России практически выработали единую позицию, пишет URA.RU.

«Мы хотим сократить время обучения в учреждениях среднего профессионального образования до двух—двух с половиной лет. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем», — сообщил Кравцов.

В настоящий момент, бывшие девятиклассники обучаются в колледжах и техникумах четыре года. Министр просвещения считает, что за этот срок сильно меняется технологическая база и знания выпускников устаревают.

Ранее в ведомстве уже ранее анонсировали сокращение сроков учебы по некоторым профессиям. В ведомстве полагают, что к будущим специалистам в учреждениях образования предъявляют избыточные требования.

А в конце мая стало известно, что Министерство просвещения утвердило новый порядок организации образо­вательной деятельности, который многие пользователи Сети назвали концом российского образования.