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Увеличат на один: стала известна продолжительность новогодних каникул

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Россиян ждут очередные длинные выходные. В этом году жители РФ уже дважды смогли наслаждаться продолжительными праздниками.

Первый раз это произошло в начале 2021 года - на Новый год и Рождество. Второй раз россияне отдыхали с 1 по 11 мая.

В 2022 году новогодние каникулы составят девять дней. Однако праздничные дни можно смело увеличивать на один, поскольку 31 декабря 2021 года выпадает на конец рабочей недели - пятницу.

Сделать 31 декабря постоянным выходным днем в правительстве задумываются уже давно.

Эту идею, пообещал проработать и поддержать глава Министерства труда и социального развития РФ Антон Котяков.

По его словам, ведомство обязательно рассмотрит вопрос "с учетом ближайшего горизонта", передает Общественная служба новостей. Об этом министр рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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