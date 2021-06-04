«О тебе все мои мысли»: расставание с Лазаревым сильно расстроило Малиновского

04.06.2021 | 07:38

Александр Малиновский и Сергей Лазарев не так давно вернулись с отдыха в Мексике.

Сразу по прибытию в Россию парни отправились по своим делам. Экс-солист группы Smash! уехал на гастроли, а затем занялся семьей – недавно его сын Никита выпустился из детского сада. Алекс Малиновский тоже времени зря не терял, бросив все силы на бизнес-тренинги.

Видимо, расставание с Сергеем Лазаревым не пошло предпринимателю на пользу. Недавно в своем блоге Алекс поделился видео, на котором он, сидя в машине, напевает. "О тебе все мои мысли, о тебе все мои сны. Сохраню взгляд твой на сердце, и от весны до весны".

Стоит отметить, что после двухлетнего перерыва Малиновский решил вернуться в шоу-бизнес. Пока что концертов у него нет, но Алекс уже подготовил новый трек, который и продвигает через свой инстаграм-аккаунт.

Напомним, по слухам, Алекса Малиновского и Сергея Лазарева связывает не только крепкая мужская дружба. Последнее время пару часто замечают вместе на отдыхе. О сексуальной ориентации артистов рассуждают уже довольно давно, однако никаких официальных подтверждений этому нет. Правда, стоит отметить, что после романа с Лерой Кудрявцевой у Сергея Лазарева так и не появилась постоянная спутница жизни.