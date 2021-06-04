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Кого лишат детских выплат из-за новых правил

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В России изменились правила назначения пособий для родителей. Кого лишат права на детские выплаты?

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов рассказал, что теперь власти будут учитывать не только доход семьи, но и ее имущественную обеспеченность. По его словам, детские выплаты могут потерять россияне, у которых есть в собственности несколько домов, квартир, земельных участков, автомобилей и нежилых помещений.

Также в этом году вступило в силу правило "нулевого дохода". В беседе с агентством "Прайм" Денисов пояснил, что за пособием не могут обращаться семьи, где взрослые не работают без уважительной причины. Такая мера, уточнил эксперт, сделает детские выплаты более справедливыми, то есть поддержку получат граждане, которые действительно в ней нуждаются.

Вместе с этим Денисов отметил, что пособий на детей от трех до семи лет лишили некоторых бедных россиян. Речь идет о гражданах, которые получают "серую" заработную плату. "Они потеряли детские выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона", – рассказал специалист.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин анонсировал новую меру поддержки. Родителям, которые воспитывают отпрысков в возрасте от восьми до шестнадцати лет, назначат детские выплаты в размере 5 650 рублей. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что деньги получат семьи с низким доходом.

Источник — dni.ru
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Гость||

Пособие на каждого ребёнка в Германии с рождения до 18 лет - 219 евро в месяц

А 219 евро каждому ребёнку каждый месяц с рождения до 18 лет.

Гость||

Ну наконец-то, здравое решение. Правильно.

Гость||

Правильно.

Гость||

Интересно а у цыган дома-особняки-участки официально на кого оформлены? На бабушек -пенсионерок?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

за пособием не могут обращаться семьи, где взрослые не работают без уважительной причины.
а работой всех обеспечили?

Гость||

По моему этот товарищ нам совсем не товарищ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

то есть поддержку получат граждане, которые действительно в ней нуждаются.
Чиновники и члены правительства. Самые достойные патриоты)))))))))))

Гость||

Сильные семейные традиции , клановость позволят всё имущество оформлять на пожилых, и с налогами порядок и пособия 5216 в прибавку.

Гость||

Сначала заставьте работодателей официально проводить работников. Одни ИПшники кругом. Они никогда как надо документы не оформляют.

Имя: Гость
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