Что случилось? Внешность Татьяны Булановой вызвала удивление

04.06.2021 | 14:00

Татьяна Буланова шокировала россиян своим видом. Некоторые заметили, что звезда заметно располнела.

52-летняя певица приняла участие в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Выпуск еще не вышел в эфир, но его проанонсировал в своем инстаграм-аккаунте Кай Метов.

Исполнитель выложил снимки со съемочной площадки. Однако россияне раскритиковали располневшую знаменитость. Один из фолловеров назвал Татьяну Буланову пузатой. Дело в том, что певица выбрала для шоу обтягивающее платье, которое показало недостатки ее фигуры.

Кай Метов отметил, что данный выпуск передачи будет "бомбой". Отметим, что популярность Татьяны Булановой набирает обороты. Она стала чаще выходить в свет.

Напомним, весной вышел римейк на композицию артистки "Не плачь". Знаменитую песню исполнила Гузель Хасанова. Татьяне Булановой же такой эксперимент не понравился.

Ранее звезду эстрады заподозрили в прохождении омолаживающих процедур. Некоторые даже предположили, что певица сделала пластическую операцию. Сама Татьяна Буланова никак не прокомментировала свой внешний вид,