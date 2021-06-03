«Перевернуло жизнь»: Кудрявцева расплакалась после известия об онкологии

03.06.2021 | 08:41

Лера Кудрявцева поделилась очень личной и поучительной историей о болезни, предательстве и человеческой слабости.

50-летняя блондинка рассказала подписчикам в своем "Инстаграм" о неизвестной прекрасной девушке, которая радовалась жизни, пока не узнала о диагнозе рак. Это известие полностью перевернуло ее жизнь.

Три недели эта девушка жила в страхе и отчаянии, от нее отвернулись близкие люди, ее уволили с работы. А потом пришли другие результаты анализов, которые опровергли смертельный диагноз. Лера Кудрявцева до сих пор помнит свои слезы и слезы этой девушки, он главное, что она теперь здорова.

Телеведущая рассказала эту историю, чтобы подчеркнуть, что люди слабы, но имя той девушки так и не назвала. В ответ поклонники Кудрявцевой заметили, что болезнь избавила девушку от всех псевдодрузей и пожелали, чтобы эта история стала для нее началом новой счастливой жизни.

Подписчикам осталось лишь гадать, о ком именно говорила Кудрявцева. Сама же блондинка в последнее время тоже испытывала различные проблемы со здоровьем. Сначала она тяжело перенесла коронавирус, затем неудачно упала и сломала крестец, а позже оказалась в клинике с переутомлением.