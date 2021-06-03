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Обиженная Салтыкова изощренно отомстила избраннику-тирану

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Недавно Ирина Салтыкова поделилась скандальными откровениями из прошлого, но Виктор Салтыков не согласился с бывшей женой.

Ранее 55-летняя блондинка поддержала замешанную в секс-скандал Елену Проклову. Певица выступила в защиту затравленной артистки на ток-шоу Андрея Малахова и рассказала о том, что ее экс-супруг Виктор Салтыков много лет назад изменил ей с несовершеннолетней девушкой.

Певец не собирался признаваться жене в этом поступке, но его сильно напугали, так как та девушка оказалась дочерью высокопоставленного чиновника. Сама Ирина Салтыкова тогда так испугалась, что мужа посадят в тюрьму, что даже не могла злиться на неверного избранника.

Виктор Салтыков поспешил отреагировать на слова бывшей жены. Артист заявил, что слушать ее не стоит, так как блондинка давно выжила из ума. Певец подчеркнул, что, согласно рассказам обиженной женщины, он уже давно должен находиться в наркологической клинике, но это не так. Возможно, блондинка просто захотела отомстить нерадивому избраннику за былые обиды. Слова возмущенного певца приводит "Экспресс газета".

Салтыкова и раньше не скрывала, что в браке с артистом ей жилось тяжело: мужчина злоупотреблял алкоголем, поднимал на нее руку и изменял. Ирине Салтыковой не раз приходилось даже вызывать милицию, так как защитить от мужа-изверга ее было просто некому.

Источник — dni.ru
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