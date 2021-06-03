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«Ничего не помнит»: продюсер прокомментировал информацию о раке у исчезнувшего Данилко

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В Сети обсуждают слухи о том, что у артиста Андрея Данилко проблемы со здоровьем. Информацию прокомментировал его продюсер.

Пик популярности Андрея Данилко пришелся на нулевые. На протяжении десяти лет он активно ездил на гастроли по России и странам СНГ. Артист давал по несколько концертов в день и надорвал свое здоровье. В итоге 47-летний артист решил на время прервать концертную деятельность.

Теперь Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка и в других амплуа, все чаще становится объектом сплетен о его состоянии здоровья. Поклонники волнуются, ведь за последнее время юморист прибавил в весе и перестал появляться на публике так часто. В "Инстаграм" звезды исключительно рабочий контент. Фанаты бьют тревогу, ведь в комментариях периодически всплывает информация о том, что у Данилко якобы рак.

Информацию прокомментировал продюсер Андрея Данилко Юрий Никитин, который сотрудничает с ним много лет. В интервью Дмитрию Гордону медиатехнолог пресек все сплетни.

"Он играл по 30, 40, 50 концертов в месяц. Он не жил. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него не помнит. Как-то он понял, что загнался", – рассказал Юрий Никитин в беседе с журналистом.

В результате такой сумасшедшей концертной деятельности Андрей Данилко перепутал день с ночью, и у него произошел серьезный гормональный сбой. Стоит отметить, что сейчас артист продолжает восстанавливаться и планирует снова дать концерт в июне.

Источник — dni.ru
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