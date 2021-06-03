Молодая супруга Петросяна открестилась от заработка денег

03.06.2021 | 07:27

На днях появилась информация о том, что супруга Евгения Петросяна пытается нажиться на подписчиках своего блога.

В личном блоге бывшая помощница юмориста рассказала, откуда появились слухи о ее заработке в Сети. Как оказалось, журналисты наткнулись на фейковый аккаунт девушки, на который она жалуется уже не один месяц. Мошенники раскрутили страницу и теперь требуют по три тысячи рублей за упоминание в блоге.

Татьяна Брухунова заявила, что не занимается заработком на рекламе, а также у нее нет менеджера. Супруга Евгения Петросяна подчеркнула, что у нее нет профилей нигде, кроме "Инстаграма", и попросила поклонников быть внимательнее.

Ранее жена юмориста уже упоминала, что ее аккаунт не монетизирован. Страницу в популярной соцсети она ведет ради удовольствия. Все ссылки на бренды знаменитость делает исключительно из желания поделиться с подписчиками качественными товарами и услугами.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Татьяна Брухунова берет деньги за рекламу в "Инстаграм". Однако многие коллеги удивились, что девушка просит такую скромную сумму за упоминания на своей странице.

Например, Александра Кошкина предположила, что это происходит из-за острой нужды в деньгах. Она посоветовала жене Евгения Петросяна поднять плату за рекламу хотя бы до 10 тысяч рублей. Такая сумма, по мнению звезды ТНТ, больше подходит супруге известного человека.