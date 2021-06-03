Полезное

Молодая супруга Петросяна открестилась от заработка денег

Печать

На днях появилась информация о том, что супруга Евгения Петросяна пытается нажиться на подписчиках своего блога.

В личном блоге бывшая помощница юмориста рассказала, откуда появились слухи о ее заработке в Сети. Как оказалось, журналисты наткнулись на фейковый аккаунт девушки, на который она жалуется уже не один месяц. Мошенники раскрутили страницу и теперь требуют по три тысячи рублей за упоминание в блоге.

Татьяна Брухунова заявила, что не занимается заработком на рекламе, а также у нее нет менеджера. Супруга Евгения Петросяна подчеркнула, что у нее нет профилей нигде, кроме "Инстаграма", и попросила поклонников быть внимательнее.

Ранее жена юмориста уже упоминала, что ее аккаунт не монетизирован. Страницу в популярной соцсети она ведет ради удовольствия. Все ссылки на бренды знаменитость делает исключительно из желания поделиться с подписчиками качественными товарами и услугами.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Татьяна Брухунова берет деньги за рекламу в "Инстаграм". Однако многие коллеги удивились, что девушка просит такую скромную сумму за упоминания на своей странице.

Например, Александра Кошкина предположила, что это происходит из-за острой нужды в деньгах. Она посоветовала жене Евгения Петросяна поднять плату за рекламу хотя бы до 10 тысяч рублей. Такая сумма, по мнению звезды ТНТ, больше подходит супруге известного человека.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте