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Ведущая Первого канала показала, как меняют ее внешность перед эфиром

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Екатерина Стриженова достаточно давно является одной из ведущих программы "Доброе утро" на "Первом канале". Выяснилось, что от зрителей скрывают многое.

Ни для кого не секрет, что утренние прямые эфиры являются крайне непростыми для всех работников. Ранние подъемы, быстрые сборы, недосыпы и все прочие прелести жизни являются постоянными спутниками и ведущих. Однако звезда относится к своей работе с юмором и старается сохранять позитивный настрой.

Екатерина Стриженова активно общается с подписчиками своего личного блога в "Инстаграме". Накануне, 1 июня, она решила устроить им утреннее развлечение и показала то, что остается за кадром передачи. Ведущая сделала коллаж из двух фотографий. На кадрах она уже накрашена и одета в ярко-зеленое платье. Видимо, снимки были сделаны перед началом съемки.

На первой фотографии знаменитость широко улыбается, выглядит крайне счастливой и выспавшейся. Однако к публикации она подошла с юмором. Поэтому второй снимок, судя по всему, демонстрирует истинное состояние души теледивы в этот момент. Екатерина слегка оттопырила нижнюю губу и опустила голову, чтобы придать себе забавный опухший и недовольный вид.

Пользователи Сети восторженно восприняли шутливое послание Екатерины Стриженовой. Она подписала: "Утро начинается, начинается. Люди просыпаются, умываются", а также отметила всех причастных к заметке.

Источник — dni.ru
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