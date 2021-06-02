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Скрытный Витас стал многодетным отцом и назвал необычное имя очередного ребенка

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Накануне исполнитель рассказал, что стал папой в третий раз. Он озвучил имя дочери.

Новость стала настоящим потрясением даже для самых преданных поклонников музыканта. Он тщательно скрывал беременность супруги. Пара является примером для многих: возлюбленные вместе с 19 лет Витаса. В их отношениях было все: начиная от любви с первого взгляда, побега в Москву от родителей и заканчивая становлением карьеры артиста, рождением детей.

В 2008 году у пары родилась девочка, которую назвали Аллой. Через семь лет на свет появился наследник Максим. Сам певец часто говорит, что у них с супругой невероятная любовь, так как вместе они прошли через все. Он является примерным семьянином и много времени уделяет детям. Сейчас старшие наследники идут по стопам папы.

Вчера выяснилось, что 18 мая в семье снова произошло прибавление. Возлюбленные приняли решение назвать девочку Алисой. Витас выложил трогательное видео. На кадрах он нежно укачивает девочку на руках во дворе.

Событие вызвало целый всплеск эмоций у подписчиков. "Какое счастье! Поздравляю", "Ты теперь многодетный папа и имеешь право на льготы. Коммуналка, парковки и так далее", "Какой классный отец", "Виталий! Какое счастье! Мы любим тебя и твою семью", "Какое чудо", "Расти здоровой и божественно талантливой как папа", "Вот это новость! От всего сердца поздравляю", – комментировала публика.

Источник — dni.ru
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