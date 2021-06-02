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Сын с ДЦП и малыш-аутист: тайны семьи Порывай

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Немногие знают, что у Наташи Королевой есть старшая сестра Ирина Порывай.

С юных лет обе занимались музыкой, и в конце 80-х Ира пела под псевдонимом Руся. Она была довольно популярна на Украине – много гастролировала и выступала. Возможно, девушка прославилась бы так же, как сестра, однако ее судьба сложилась иначе.

Старшая Порывай всегда мечтала о семье, поэтому довольно рано вышла замуж за своего продюсера Константина Осауленко. У пары родился сын Володя. К сожалению, мальчик появился на свет с тяжелой формой ДЦП, поэтому артистка с головой ушла в заботу о ребенке.

В начале 90-х сестра Наташи Королевой переехала вместе с семьей в Канаду, так как знакомые предложили помочь с записью сольного альбома. Также артистка надеялась, что за океаном сможет обеспечить сыну лучшую жизнь.

Увы, прославиться в Канаде не получилось, да и в целом поначалу семье было непросто прожить. В итоге Ирина Порывай устроилась дирижером в украинскую православную церковь в Торонто. Все свободное время сестра Королевой посвящала больному сыну.

Семья верила, что рано или поздно у Володи случится прогресс в развитии, но все было тщетно. Ребенок умер, когда ему было 11 лет. Это событие серьезно отразилось на Порывай, она долго не могла утешиться и впала в глубокую депрессию.

Однако потом артистка решила родить еще одного ребенка. На свет появился Матвей, но... через некоторое время стало понятно, что с мальчиком что-то не так. В итоге врачи поставили неутешительный диагноз – аутизм. Ирина Порывай и в этот раз всю себя посвятила заботе о ребенке.

Несмотря на неудачи, сестра Наташи Королевой решилась забеременеть в третий раз. Так у артистки появилась дочь Соня, и она оказалась абсолютно здоровой.

Источник — dni.ru
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